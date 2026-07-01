Informations pratiques

Mèze

LES SOIRÉES GOURMANDES DE L’ÉTÉ

Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-19 2026-08-28

Cet été, l’esplanade Yves Piétrasanta accueillera à nouveau les soirées gourmandes sous forme de banquets-dégustation conviviaux.

Découvrez les Soirées Gourmandes 2026, un rendez-vous estival incontournable à Mèze qui célèbre l’art de vivre en Méditerranée. Sur l’esplanade Yves Piétrasanta en centre-ville, transformée en véritable banquet à ciel ouvert, vous profiterez d’une expérience culinaire et festive unique.

Dès 19h, plongez dans une ambiance conviviale et musicale où les papilles et les cœurs vibrent au rythme des animations.

Au programme dégustation de vins locaux, fromages artisanaux, charcuterie et spécialités régionales, ainsi que produits du terroir et douceurs sucrées. Les commerçants mézois participent activement à la fête pour vous faire découvrir leurs meilleurs produits. Le tout accompagné d’animations musicales qui vous feront danser sous les guirlandes lumineuses du centre-ville de Mèze.

Cet événement gratuit et ouvert à tous, organisé par la Ville de Mèze, ne nécessite aucune réservation. Profitez de quatre soirées magiques en famille ou entre amis, chacune étant une véritable célébration de convivialité et de partage autour des saveurs méditerranéennes. .

Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 30 30 contact@ville-meze.fr

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English :

This %E9t%E9, the Yves Pi%E9trasanta Esplanade will once again host gourmet evenings in the form of convivial tasting banquets.

L’événement LES SOIRÉES GOURMANDES DE L’ÉTÉ Mèze a été mis à jour le 2026-07-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE