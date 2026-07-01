Informations pratiques

Mèze

TOURNOI DE JOUTES NL MÈZE

Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01

Rendez-vous au bord de l’étang de Thau pour assister à l’un des tournois de joutes nautiques de Mèze. Dans une ambiance festive et populaire, les jouteurs s’affrontent sur l’eau au son des hautbois et des tambours, perpétuant une tradition bien ancrée sur le territoire. Un spectacle convivial et haut en couleur, incontournable de l’été mézois.

Discipline emblématique du territoire de Thau, la joute nautique rassemble chaque été compétiteurs et spectateurs dans une ambiance festive et populaire. Ces tournois, qui se déclinent en plusieurs catégories — juniors, seniors et vétérans — offrent un spectacle haut en couleur sur l’eau.

Debout sur la tintaine, perchée à l’avant de la barque, les jouteurs s’affrontent au son des hautbois et des tambours, cherchant à déséquilibrer l’adversaire à l’aide de leur lance et de leur pavois. Un savoir-faire traditionnel transmis de génération en génération, qui fait la fierté des sociétés de joutes locales.

Que l’on soit passionné ou simple curieux, ces rendez-vous estivaux sont l’occasion idéale de découvrir ou de retrouver l’une des traditions les plus vivantes du littoral méditerranéen. .

Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 30 30

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English : TOURNOI DE JOUTES NL MÈZE

Head to the shores of the Thau Lagoon to watch one of the water jousting tournaments in Mèze. In a festive, down-to-earth atmosphere, the competitors face off on the water to the sound of oboes and drums, carrying on a tradition deeply rooted in the region. A lively and colorful spectacle—a must-see during the summer in M%E8ze.

L’événement TOURNOI DE JOUTES NL MÈZE Mèze a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau