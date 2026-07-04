Informations pratiques

Mèze

FÊTE DE L’HUITRE

5 Rue des Tonneliers Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Découvrez la Fête de l’huître de Mèze, un événement incontournable qui célèbre les richesses culinaires de l’étang de Thau. Le vendredi 7 août 2026, à partir de 19h, la place des Tonneliers à Mèze se transforme en lieu de convivialité et de gastronomie.

Découvrez la Fête de l’huître de Mèze, un événement incontournable qui célèbre les richesses culinaires de l’étang de Thau. Le vendredi 7 août 2026, à partir de 19h, la place des Tonneliers à Mèze se transforme en lieu de convivialité et de gastronomie.

Cet événement festif conjugue tradition et plaisir avec une restauration généreuse mettant à l’honneur les produits emblématiques de l’étang de Thau, dont les fameuses huîtres.

Au-delà des délices culinaires, la fête se prolonge jusqu’à 23h30 avec une soirée dansante animée pour le plus grand plaisir des visiteurs.

C’est l’occasion idéale de déguster des fruits de mer frais, de rencontrer d’autres amateurs de gastronomie locale et de profiter d’une ambiance conviviale.

Cet événement, organisé par une association locale, reflète l’attachement de Mèze à son patrimoine maritime et à ses traditions culinaires. Que vous soyez résident ou touriste, la Fête de l’huître de Mèze 2026 promet une soirée mémorable sur la magnifique place des Tonneliers .

5 Rue des Tonneliers Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 67 18 30 30 contact@ville-meze.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the M%E8ze Oyster Festival, a must-see event that celebrates the culinary treasures of the %E9tang de Thau. On Friday, August 7, 2026, starting at 7:00 p.m., the Place des Tonneliers in Mèze will be transformed into a place of conviviality and fine dining.

L’événement FÊTE DE L’HUITRE Mèze a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau