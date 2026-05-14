Mèze

FESTIVAL SUR TOUS LES TONS 2026 CONCERT NICOALS GROSSO TRIO

Place Monseigneur Hiral Mèze Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Nicolas Grosso est musicien, originaire de Sète, ami fidèle de la Chapelle des Pénitents qu’il accompagne depuis plusieurs années. Il chante en français et développe un univers entre Swing, Rockabilly et Americana. Guitariste au jeu affirmé, il accorde autant d’importance à l’instrument qu’aux textes, au cœur de ses chansons.En 2025, il a sorti Fausto, un album personnel inspiré par le cycliste mythique Fausto Coppi, dont la résilience l’a accompagné durant sa rééducation après un accident de vélo survenu peu après la sortie du disque. Un attachement intime, jusque dans un tatouage porté près du cœur. L’album a par ailleurs reçu l’approbation de son fils, Faustino Coppi.Ce concert à la Chapelle des Pénitents marque donc un retour sur scène. Un moment particulier, où il propose une formule en deux temps d’abord ses propres chansons, puis des reprises revisitées à sa manière. Il sera accompagné par Gildas Le Garrec à la contrebasse et Stéphan Notari à la batterie. .

Place Monseigneur Hiral Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 6 24 80 08 61 genevieveriere@sfr.fr

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L’événement FESTIVAL SUR TOUS LES TONS 2026 CONCERT NICOALS GROSSO TRIO Mèze a été mis à jour le 2026-05-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE