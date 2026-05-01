BIENVENUE AILLEURS, FRAGMENTS D’UNE JEUNESSE INSPIRÉE Mèze

Mèze

BIENVENUE AILLEURS, FRAGMENTS D’UNE JEUNESSE INSPIRÉE

Foyer municipal, rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Théâtre en musique Sara a 16 ans lorsqu’elle découvre les images des méga feux qui embrasent les forêts et blessent les kangourous.Un an plus tard, elle fugue. Que signifie ce geste ?Tel un puzzle, ses proches sa mère, ses camarades, ses amours la convoquent, pistent sa quête, tentant de comprendre les traces que l’adolescente laisse derrière elle et en eux.

Théâtre en musique par la Cie les Nuits clairesSara a 16 ans lorsqu’elle découvre les images des méga feux qui embrasent les forêts et blessent les kangourous.Un an plus tard, elle fugue. Que signifie ce geste ?Tel un puzzle, ses proches sa mère, ses camarades, ses amours la convoquent, pistent sa quête, tentant de comprendre les traces que l’adolescente laisse derrière elle et en eux.Scandé par la musique live, chaque fragment qui compose Bienvenue ailleurs pose cette question comment envisager unmonde autrement que tel que nous le connaissons ? Comment se raconter autre chose que ce qui est quand ce qui est détruit tout ?Il s’agit là d’imaginaires à convoquer. Et quand il est question de chercher ensemble, d’entrer dans une nouvelle histoire sensible et collective, on se dit que le théâtre est un espace privilégié pour s’y livrer.Tout public dès 14 ansTexte et mise en scène Aurèlie Namur (édition Lansman) Dramaturgie Marion Stoufflet Collaboration artistique et assistanat à la mise en scène Nicolas Pichot Avec Pierre Bienaimé, Noémie Guille, Aurélie Namur .

Foyer municipal, rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 02 22 01

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English :

Musical theater: Sara is 16 when she discovers the images of the mega-fires that set the forests ablaze and injure the kangaroos. A year later, she runs away. Like a jigsaw puzzle, those closest to her her mother, her friends, her loves summon her, tracking her quest, trying to understand the traces the teenager leaves behind and within them.

L’événement BIENVENUE AILLEURS, FRAGMENTS D’UNE JEUNESSE INSPIRÉE Mèze a été mis à jour le 2026-05-01 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE