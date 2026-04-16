Mèze

EXPOSITION DE ROLAND COGNET

Rue Sadi Carnot Mèze Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-20

A découvrir les mardi et mercredi de 16h à 19h et du jeudi au dimanche de 10h à 13h et de 16h à 19h ! Les sculptures de Roland Cognet sont conçues sur le dépassement harmonieux du jeu de forces, de tensions qui les structurent. Elles miment les différentes dimensions du problème du vivant qui font que tout se tient, malgré les mouvements qui l’animent et le péril existentiel de la chute. Leurs stabilités vont de pair avec leurs fragilités.Elles captent et restituent, à cause de leur naturalité sans fard, l’énergie potentielle et cachée de leur matériau le bois le plus souvent, qui renvoie sur l’arbre figure totémique du vivant et parmi eux le séquoia (l’arbre géant). Jean Paul Blanchet (extrait pour l’exposition un univers silencieux centre d’art abbaye de Meymac 2023)Vernissage, samedi 20 juin à 11h .

Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 02 22 01 contact@ville-meze.fr

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L’événement EXPOSITION DE ROLAND COGNET Mèze a été mis à jour le 2026-04-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE