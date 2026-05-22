Mèze

GALA DU CERCLE ANDALOU

Plan du Bassin Mèze Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Gala de danse des cours de sévillanes, rumba, fit gipsy et flamenco, à partir de 4 ans, proposé par le Cercle Andalou.

Gala de danse des cours de sévillanes, rumba, fit gipsy et flamenco, à partir de 4 ans, proposé par le Cercle Andalou. .

Plan du Bassin Mèze 34110 Hérault Occitanie +33 6 79 24 09 80

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English :

Dance gala for Sevillanas, Rumba, Fit Gipsy and Flamenco classes, ages 4 and up, presented by Cercle Andalou.

L’événement GALA DU CERCLE ANDALOU Mèze a été mis à jour le 2026-05-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE