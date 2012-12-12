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TRAIL LONGE CÔTE Mèze

TRAIL LONGE CÔTE Mèze dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Jardin Montet et Plagette

Ville : 34140 Mèze

Département : Hérault

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif : 12 12 12

Mèze

TRAIL LONGE CÔTE

Jardin Montet et Plagette Mèze Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-14

Trail longe côte mézois 2ème éditionParcours terrestre et parcours maritime chronométrés.. Organisé par l’association Longeteam34
Trail longe côte mézois 2ème éditionParcours terrestre et parcours maritime chronométrés.Organisé par l’association Longeteam34   .

Jardin Montet et Plagette Mèze 34140 Hérault Occitanie +33 7 85 24 21 93  longeteam34@yahoo.com

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English :

Trail longe côte mézois 2nd editionTimed land and sea course. Organized by the Longeteam34 association

L’événement TRAIL LONGE CÔTE Mèze a été mis à jour le 2026-05-22 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE

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