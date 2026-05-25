Lempaut

FESTIVAL DE THEATRE ET DU SPECTACLE VIVANT

Lempaut Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-07 21:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Assistez à des spectacles de théâtre gratuits à Lempaut

L’association Art, Bien-être, Culture organise la deuxième édition du festival de théâtre à Lempaut, les samedi 6 et dimanche 7 juin.

Au programme

Samedi 6 juin

-14 h 30 Charlot et la puce avec Viviane Sauvage. Un numéro burlesque autour d’une puce incontrôlable. Durée 10 min. Tout public.

– 15 h Ça cause au potager ! avec Eve Gerbenne et Noëlle Filippi. Scénettes drôlatiques où insectes et légumes livrent au public leur spleen et leur espoir. Durée 35 min. À partir de 7 ans.

– 16 h atelier d’initiation au théâtre avec Marie Pélissier. Durée 30 min. À partir de 6 ans.

– 17 h L’encéphaloscope de Luc Boulanger par L’Atelier. Une comédie où une curieuse invention fait l’objet de toutes les convoitises. Durée 50 min. Tout public.

– 18 h À la croisée des chemins avec Albane Deghilage, compagnie Tout le Tin-Touin. Un voyage poétique de contes autour du chemin, de la quête de soi et du mouvement. Durée 1h. Tout public.

– 19 h 30 Musée haut, musée bas de Jean-Michel Ribes par L’Atelier. Dans cette comédie se déroulant dans un musée, une série de scènes absurdes et hilarantes tournent en dérision le monde de l’art. Durée 45 min. Tout public.

– 21 h Moufle et Ciboulette avec Amélie et Cécilia. Un spectacle musical complètement déjanté et résolument féministe. Durée 45 min Tout public.

Dimanche 7 juin

– 14 h Chéri-Bibi, l’homme libre avec Jhon, Ygor et Claire. Inspiré de l’histoire de Chéri-Bibi de Gaston Leroux, ce spectacle retrace le destin d’un forçat au grand cœur en quête de l’amour de Cécilia. Durée 20 min. Tout public.

– 15 h Desaparecido avec Curmi Llanque. Dans ce spectacle de poésie et d’objets, un être sans visage voit sa quiétude troublée. Durée 50 min. Tout public.

– 16 h Ciao Italia ! de Céline Arsuffi. Comédie dramatique sur une famille italienne qui s’apprête à fuir le fascisme en 1924. Durée 50 min. Tout public.

– 17 h 30 Soliloques de la compagnie Singulière. C’est du cirque, mais pas uniquement. C’est surprenant, mais pas pour ce qu’on croit. C’est une compagnie plutôt singulière un équilibriste, de l’aérien, un fildeférien, de la danse, de la contorsion, le tout sur les notes rares d’un piano impromptu. Durée 1 h 10. À partir de 10 ans.

– 19 h Les amis du Placard de Gabor Rassov, compagnie Le Strapontin de Verfeil. Un couple de petits-bourgeois s’ennuie et passe son temps devant la télévision. Durée 1 h 30. Tout public.

Entrée gratuite, spectacles au chapeau. Buvette, crêpes et tapas sur place. .

Lempaut 81700 Tarn Occitanie mariepelissier@hotmail.fr

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English :

Attend free theater performances in Lempaut

L’événement FESTIVAL DE THEATRE ET DU SPECTACLE VIVANT Lempaut a été mis à jour le 2026-05-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE