Festival de théâtre Les Heures Festives Place André Grosjean Monceaux-le-Comte
Festival de théâtre Les Heures Festives Place André Grosjean Monceaux-le-Comte vendredi 31 juillet 2026.
Festival de théâtre Les Heures Festives
Place André Grosjean Ancien Presbytère de Monceaux-le-Comte Monceaux-le-Comte Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-08-16 21:30:00
Date(s) :
2026-07-31
Le temps d’un été, participez à un festival de théâtre mêlant spectacles, grand air et convivialité ! .
Place André Grosjean Ancien Presbytère de Monceaux-le-Comte Monceaux-le-Comte 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reservation@leslivreurs.com
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English : Festival de théâtre Les Heures Festives
L’événement Festival de théâtre Les Heures Festives Monceaux-le-Comte a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Tannay Brinon Corbigny