Festival de théâtre Les Heures Festives Place André Grosjean Monceaux-le-Comte

Festival de théâtre Les Heures Festives

Place André Grosjean Ancien Presbytère de Monceaux-le-Comte Monceaux-le-Comte Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-08-16 21:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Le temps d’un été, participez à un festival de théâtre mêlant spectacles, grand air et convivialité ! .

Place André Grosjean Ancien Presbytère de Monceaux-le-Comte Monceaux-le-Comte 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté reservation@leslivreurs.com

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English : Festival de théâtre Les Heures Festives

L’événement Festival de théâtre Les Heures Festives Monceaux-le-Comte a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Tannay Brinon Corbigny