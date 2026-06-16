Festival de théâtre Les Trois P’tits Coups Maison pour tous Gan vendredi 3 juillet 2026.

Gan

Festival de théâtre Les Trois P’tits Coups

Maison pour tous Chemin de Mesplet Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

La 10ème édition du festival de théâtre amateur Les Trois P’tits coups organisé par la Petite Troupe des Bords du Néez (PTBN) vous proposent Trois jours festifs autour du théâtre dans une ambiance chaleureuse.

De nombreux spectacles de théâtre se succéderont du vendredi au dimanche soir.

Les spectacles sont ponctués d’intermèdes musicaux assurés par des groupes locaux. .

Maison pour tous Chemin de Mesplet Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 32 21 62 laptbn@gmail.com

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English : Festival de théâtre Les Trois P’tits Coups

L’événement Festival de théâtre Les Trois P’tits Coups Gan a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau