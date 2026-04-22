Journée Portes ouvertes Cave des Producteurs Cave des producteurs de Jurançon Gan
Journée Portes ouvertes Cave des Producteurs Cave des producteurs de Jurançon Gan lundi 13 juillet 2026.
Gan
Journée Portes ouvertes Cave des Producteurs
Cave des producteurs de Jurançon 53 Avenue Henri IV Gan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:00:00
fin : 2026-07-13 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
À l’entrée nord du village, les visiteurs pourront explorer nos vignobles grâce à des parcours pédestres pédagogiques (différents niveaux, le plus long n’excédant pas 45 minutes) ou une balade en remorque tractée par une locomotive des plus originales ! Des animations pour petits et grands seront également proposées balade en poney, food trucks…
À la Cave, les visites plongeront les participants dans nos activités de vinification et d’embouteillage. Ils auront ainsi l’occasion de découvrir nos cuveries, notre chai semi-enterré et notre centre d’embouteillage. Des animations pour les enfants seront également organisées sur ce site maquillage, jeux gonflables…
Sur les deux sites, nous proposerons tout au long de la journée des dégustations de nos vins de Jurançon et de Béarn, accompagnées de spécialités locales charcuterie, fromages des Pyrénées, foie gras… .
Cave des producteurs de Jurançon 53 Avenue Henri IV Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 57 03 cave@cavedejurancon.com
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English : Journée Portes ouvertes Cave des Producteurs
L’événement Journée Portes ouvertes Cave des Producteurs Gan a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Pau
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