Festival de viole de gambe

Asfeld Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Concerts, conférences, exposants, essais d’instruments programme complet à venir !

Asfeld 08190 Ardennes Grand Est +33 6 17 53 79 95 patrimoine.asfeld@orange.fr

English :

Concerts, lectures, exhibitors, instrument trials: full program coming soon!

German :

Konzerte, Vorträge, Aussteller, Instrumententests: Vollständiges Programm folgt!

Italiano :

Concerti, conferenze, espositori, prove di strumenti: il programma completo è in arrivo!

Espanol :

Conciertos, conferencias, expositores, pruebas de instrumentos: ¡próximamente el programa completo!

