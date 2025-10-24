Festival de viole de gambe Asfeld
Festival de viole de gambe Asfeld samedi 27 juin 2026.
Festival de viole de gambe
Asfeld Ardennes
Tarif :
Date :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Concerts, conférences, exposants, essais d’instruments programme complet à venir !
Asfeld 08190 Ardennes Grand Est +33 6 17 53 79 95 patrimoine.asfeld@orange.fr
English :
Concerts, lectures, exhibitors, instrument trials: full program coming soon!
German :
Konzerte, Vorträge, Aussteller, Instrumententests: Vollständiges Programm folgt!
Italiano :
Concerti, conferenze, espositori, prove di strumenti: il programma completo è in arrivo!
Espanol :
Conciertos, conferencias, expositores, pruebas de instrumentos: ¡próximamente el programa completo!
L’événement Festival de viole de gambe Asfeld a été mis à jour le 2025-10-21 par Ardennes Tourisme