Festival de Vollore Oh la La ! De Paris à Broadway Espace Coubertin Courpière

Courpière

Festival de Vollore Oh la La ! De Paris à Broadway

Espace Coubertin 1 Avenue Pierre de Coubertin Courpière Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

*Tarif réduit RSA, demandeur d’emploi, moins de 26 ans, adhérents MGEN-avantage, PMR Gratuit pour les moins de 18 ans Abonnements à partir de 3 concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Isabelle GEORGES, chant & ses musiciens. Dans le cadre du 49ème Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 lieux), Oh La La. ! De Paris à Broadway un tour de chant inoubliable qui après avoir fait le toutr du monde fait escale à Courpière !

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Espace Coubertin 1 Avenue Pierre de Coubertin Courpière 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65

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English :

Isabelle GEORGES, vocals & her musicians. As part of the 49th Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 venues), Oh La La.! From Paris to Broadway , an unforgettable singing tour which, after having toured the world, makes a stopover in Courpière!

L’événement Festival de Vollore Oh la La ! De Paris à Broadway Courpière a été mis à jour le 2026-04-30 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez