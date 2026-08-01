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Festival d’échecs Saint-Cast-le-Guildo

samedi 29 août 2026 · Saint-Cast-le-Guildo

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
13:00:00
Adresse
Salle d'Armor
Ville
22380 Saint-Cast-le-Guildo
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Saint-Cast-le-Guildo

Festival d’échecs

Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Samedi
– Championnat de Bretagne de Blitz
Salle d’Armor de 13h à 18h 12 rondes (5 min + 3s/cp)
– Soirée découverte grand public
Square Pellion, les 7 vagues, 19h-22h gratuit et ouvert à tous
Echiquiers libres / simultanée avec un Maitre International / Soirée Knight clubbers

Dimanche
Open de Saint-Cast-le Guildo
Salle d’Armor, de 13h à 18h 5 rondes (15 minutes)

Organisé par l’Echiquier castin
Réservation en cliquant sur réserver , ou par mail/téléphone   .

Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 01 70 17 

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English :

L’événement Festival d’échecs Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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