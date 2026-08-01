Festival d’échecs Saint-Cast-le-Guildo
samedi 29 août 2026 · Saint-Cast-le-Guildo
Informations pratiques
Saint-Cast-le-Guildo
Festival d’échecs
Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 13:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Samedi
– Championnat de Bretagne de Blitz
Salle d’Armor de 13h à 18h 12 rondes (5 min + 3s/cp)
– Soirée découverte grand public
Square Pellion, les 7 vagues, 19h-22h gratuit et ouvert à tous
Echiquiers libres / simultanée avec un Maitre International / Soirée Knight clubbers
Dimanche
Open de Saint-Cast-le Guildo
Salle d’Armor, de 13h à 18h 5 rondes (15 minutes)
Organisé par l’Echiquier castin
Réservation en cliquant sur réserver , ou par mail/téléphone .
Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 01 70 17
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English :
L’événement Festival d’échecs Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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