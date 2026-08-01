Informations pratiques

Saint-Cast-le-Guildo

Festival d’échecs

Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 13:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Samedi

– Championnat de Bretagne de Blitz

Salle d’Armor de 13h à 18h 12 rondes (5 min + 3s/cp)

– Soirée découverte grand public

Square Pellion, les 7 vagues, 19h-22h gratuit et ouvert à tous

Echiquiers libres / simultanée avec un Maitre International / Soirée Knight clubbers

Dimanche

Open de Saint-Cast-le Guildo

Salle d’Armor, de 13h à 18h 5 rondes (15 minutes)

Organisé par l’Echiquier castin

Réservation en cliquant sur réserver , ou par mail/téléphone .

Salle d’Armor Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 01 70 17

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English :

L’événement Festival d’échecs Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-30 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme