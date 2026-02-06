Festival Dec’Ouvrir Concèze
Festival Dec’Ouvrir Concèze mercredi 12 août 2026.
Festival Dec’Ouvrir
Concèze Corrèze
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-16
2026-08-12
Chaque année en août, le petit village de Concèze vit au rythme du Festival Dec’Ouvrir qui met en lumière la poésie et la chanson avec des artistes majeurs et jeunes en devenir.
Programmation à venir .
Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 51 poesiechanson@yahoo.fr
