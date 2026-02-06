Festival Dec’Ouvrir

Concèze Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-12

Chaque année en août, le petit village de Concèze vit au rythme du Festival Dec’Ouvrir qui met en lumière la poésie et la chanson avec des artistes majeurs et jeunes en devenir.

Programmation à venir .

Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 25 61 51 poesiechanson@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Dec’Ouvrir

L’événement Festival Dec’Ouvrir Concèze a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze