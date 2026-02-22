Fête de la Framboise Concèze

Fête de la Framboise

Le bourg Concèze Corrèze

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

2026-07-12

Journée festive et gourmande autour d’une tarte géante à la framboise Record Guinness 1997.

Nombreux exposants, vente de framboises fraîches et autres fruits rouges, vente de plants de framboisiers. Présence d’artisans.

Nombreuses animations initiation tir à l’arc, jeux en bois, balades en calèche, danses et chants.

Vente des tartes à la framboises et de pains cuits au feu de bois.

Tombola

Église aménagée avec un décor floral et des expositions sur le thème de la fête.

9h Vente des tartes à la framboise

10h Inauguration de 30ème édition

12h Vin d’honneur

12h-14h30 Repas

13h30 Vente de la Tarte géante

19h Soirée Ptite blonde à la framboise repas, buvette, animation et jeux de lumières couleur framboise.

Déambulations tout au long de la journée, entrée gratuite.

Réservation des repas avant le 05 juillet. .

Le bourg Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 70 14 91

