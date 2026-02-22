Fête de la Framboise Concèze
Fête de la Framboise Concèze dimanche 12 juillet 2026.
Fête de la Framboise
Le bourg Concèze Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
2026-07-12
Journée festive et gourmande autour d’une tarte géante à la framboise Record Guinness 1997.
Nombreux exposants, vente de framboises fraîches et autres fruits rouges, vente de plants de framboisiers. Présence d’artisans.
Nombreuses animations initiation tir à l’arc, jeux en bois, balades en calèche, danses et chants.
Vente des tartes à la framboises et de pains cuits au feu de bois.
Tombola
Église aménagée avec un décor floral et des expositions sur le thème de la fête.
9h Vente des tartes à la framboise
10h Inauguration de 30ème édition
12h Vin d’honneur
12h-14h30 Repas
13h30 Vente de la Tarte géante
19h Soirée Ptite blonde à la framboise repas, buvette, animation et jeux de lumières couleur framboise.
Déambulations tout au long de la journée, entrée gratuite.
Réservation des repas avant le 05 juillet. .
Le bourg Concèze 19350 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 70 14 91
English : Fête de la Framboise
