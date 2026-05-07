Écretteville-lès-Baons

Festival d’Ecretteville-lès-Baons

Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le Festival d’Ecretteville-lès-Baons revient pour une 13e édition. Dans une ambiance toujours aussi festive et conviviale, passez une soirée à la campagne en écoutant des groupes issus de la scène musicale régionale Flying Blanked Mystery, YÜ, Radio Dance Band, Cosmic Chickens, Tha Dunciz, Gene Clarksville & Play, DJ F4B. Des animations pour les enfants et un spectacle de feu sont également prévus. Bar, restauration et camping sur place. .

Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie troub.alarue@gmail.com

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English : Festival d’Ecretteville-lès-Baons

L’événement Festival d’Ecretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons a été mis à jour le 2026-05-07 par Yvetot Normandie Tourisme