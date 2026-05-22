Spectacle Ensemble Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons
Spectacle Ensemble Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons samedi 13 juin 2026.
Écretteville-lès-Baons
Spectacle Ensemble
Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Profitez du spectacle Ensemble sur Patti Smith et Arthur Rimbaud, avec Sandrine Bonnaire à la voix et Eric Truffaz à la musique. .
Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 85 02 02
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English : Spectacle Ensemble
L’événement Spectacle Ensemble Écretteville-lès-Baons a été mis à jour le 2026-05-22 par Yvetot Normandie Tourisme
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