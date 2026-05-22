Spectacle Ensemble Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons

Écretteville-lès-Baons

Spectacle Ensemble

Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Profitez du spectacle Ensemble sur Patti Smith et Arthur Rimbaud, avec Sandrine Bonnaire à la voix et Eric Truffaz à la musique. .

Manoir du Catel 244 Rue du Manoir de Catel Écretteville-lès-Baons 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 85 02 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Ensemble

L’événement Spectacle Ensemble Écretteville-lès-Baons a été mis à jour le 2026-05-22 par Yvetot Normandie Tourisme