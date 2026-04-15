Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival des 2 roues Les Deux-Fays

Festival des 2 roues Les Deux-Fays samedi 12 septembre 2026.

Adresse : MAISON DES ETANGS

Ville : 39230 Les Deux-Fays

Département : Jura

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : samedi 12 septembre 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Gratuit

Les Deux-Fays

Festival des 2 roues

MAISON DES ETANGS Les Deux-Fays Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13

Exposition de 2 roues
Exposants Jeux Représentation de bûcheronnage
Repas et concerts
Buvette
Entrée gratuite   .

MAISON DES ETANGS Les Deux-Fays 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 97 85 30  team.start.r.39@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des 2 roues

L’événement Festival des 2 roues Les Deux-Fays a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu

À voir aussi à Les Deux-Fays (Jura)