Les Deux-Fays

Festival des 2 roues

MAISON DES ETANGS Les Deux-Fays Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Exposition de 2 roues

Exposants Jeux Représentation de bûcheronnage

Repas et concerts

Buvette

Entrée gratuite .

MAISON DES ETANGS Les Deux-Fays 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 97 85 30 team.start.r.39@gmail.com

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English : Festival des 2 roues

L’événement Festival des 2 roues Les Deux-Fays a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu