Festival des 2 roues Les Deux-Fays
Festival des 2 roues Les Deux-Fays samedi 12 septembre 2026.
Les Deux-Fays
Festival des 2 roues
MAISON DES ETANGS Les Deux-Fays Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Exposition de 2 roues
Exposants Jeux Représentation de bûcheronnage
Repas et concerts
Buvette
Entrée gratuite .
MAISON DES ETANGS Les Deux-Fays 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 37 97 85 30 team.start.r.39@gmail.com
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English : Festival des 2 roues
L’événement Festival des 2 roues Les Deux-Fays a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme JurAbsolu
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