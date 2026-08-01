Informations pratiques

Les Deux-Fays

Vide Grenier Les Deux-Fays

Les Deux-Fays Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Vide-greniers à Les Deux-Fays.

Venez chiner, dénicher et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale !

L’entrée est gratuite.

Emplacement exposant 2 € le mètre.

Accueil des exposants dès 6 h (réservation conseillée).

Buvette et restauration sur place.

Une journée idéale à partager en famille ou entre amis ! .

Les Deux-Fays 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 13 95 51 associationleclair2fays@gmail.com

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English : Vide Grenier Les Deux-Fays

L’événement Vide Grenier Les Deux-Fays Les Deux-Fays a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme JurAbsolu