Vide Grenier Les Deux-Fays Les Deux-Fays
dimanche 23 août 2026 · Les Deux-Fays
Informations pratiques
Les Deux-Fays
Vide Grenier Les Deux-Fays
Les Deux-Fays Jura
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Vide-greniers à Les Deux-Fays.
Venez chiner, dénicher et faire de bonnes affaires dans une ambiance conviviale !
L’entrée est gratuite.
Emplacement exposant 2 € le mètre.
Accueil des exposants dès 6 h (réservation conseillée).
Buvette et restauration sur place.
Une journée idéale à partager en famille ou entre amis ! .
Les Deux-Fays 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 13 95 51 associationleclair2fays@gmail.com
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English : Vide Grenier Les Deux-Fays
L’événement Vide Grenier Les Deux-Fays Les Deux-Fays a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme JurAbsolu
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