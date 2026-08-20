Festival des 3 Continents Médiathèque Lisa Bresner Nantes
mardi 3 novembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-03 15:00 –
Gratuit : oui Adulte
Présentation de la 48e édition par Léa LeboucqChaque année, le Festival des 3 Continents propose d’autres regards sur le cinéma à travers une sélection de films d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Venez découvrir les films en compétition pour cette nouvelle édition. Présentation suivie de la projection du court-métrage Le Plateau d’Inès Elichondoborde.
Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/
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