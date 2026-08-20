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Festival des 3 Continents Médiathèque Lisa Bresner Nantes

mardi 3 novembre 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Festival des 3 Continents Médiathèque Lisa Bresner Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 3 novembre 2026
Fin
mardi 3 novembre 2026
Heure de début
15:00
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 Boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-03 15:00 –
Gratuit : oui  Adulte 

Présentation de la 48e édition par Léa LeboucqChaque année, le Festival des 3 Continents propose d’autres regards sur le cinéma à travers une sélection de films d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie. Venez découvrir les films en compétition pour cette nouvelle édition. Présentation suivie de la projection du court-métrage Le Plateau d’Inès Elichondoborde.

Médiathèque Lisa Bresner Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 54 00 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner/


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