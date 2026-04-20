FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES Lagrasse
FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES Lagrasse vendredi 17 juillet 2026.
Lagrasse
FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES
Lagrasse Aude
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Abracadagrasses revient pour une nouvelle édition !
Cette année encore, de nombreuses représentations seront programmées entre cirque, danse, musiques actuelles et art de la rue !
Programme
Concerts de Arat Kilo et Marcus Gad
Un festival OFF aura également lieu en parallèle !
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Lagrasse 11220 Aude Occitanie artkissonn@gmail.com
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English :
Abracadagrasses is back for another edition!
Once again this year, we’ll be staging a wide range of performances, including circus, dance, contemporary music and street art!
Program
Concerts by Arat Kilo and Marcus Gad
An OFF festival will also take place in parallel!
L’événement FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES Lagrasse a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois
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