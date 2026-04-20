Lagrasse

FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES

Lagrasse Aude

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Abracadagrasses revient pour une nouvelle édition !

Cette année encore, de nombreuses représentations seront programmées entre cirque, danse, musiques actuelles et art de la rue !

Programme

Concerts de Arat Kilo et Marcus Gad

Un festival OFF aura également lieu en parallèle !

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Lagrasse 11220 Aude Occitanie artkissonn@gmail.com

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English :

Abracadagrasses is back for another edition!

Once again this year, we’ll be staging a wide range of performances, including circus, dance, contemporary music and street art!

Program

Concerts by Arat Kilo and Marcus Gad

An OFF festival will also take place in parallel!

L’événement FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES Lagrasse a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois