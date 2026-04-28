BANQUET DU LIVRE D’ÉTÉ Lagrasse

Lagrasse

BANQUET DU LIVRE D’ÉTÉ

4 Rive Gauche Lagrasse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

La maison et le monde

Le Banquet du livre d’été est une semaine de rencontres intellectuelles, littéraires et artistiques dans l’abbaye médiévale et le village de Lagrasse, dans les Corbières.

L’actualité ressemble de plus en plus à un conte absurde et cruel, où le danger, tel le loup du conte, rode autour de nos maisons et finit par s’y inviter. Alors la maison cesse d’être un abri pour devenir une part exposée du monde. Catastrophes, guerres, conquêtes, menaces sur la démocratie les bruits du monde s’infiltrent dans les gestes du quotidien. La maison devient vulnérable face aux tumultes de l’Histoire et la frontière protectrice entre soi et le monde se dissout.

Pourtant, au cœur des ruines, des manières fragiles d’habiter persistent, formes ténues de résistance à l’effondrement. Penser la maison, c’est désormais penser le monde. Après les pertes et les fractures, comment reconstruire ? Peut-être en apprenant à habiter autrement.

Des sciences du vivant aux arts, de la géographie à la littérature, de nombreuses disciplines interrogent aujourd’hui nos manières d’habiter et la fragilité des milieux. Comment habiter quand la maison et le monde ne font plus qu’un ? C’est là que peut se tenir la réflexion, à la recherche d’une pensée de l’habiter qui ne sépare plus l’intime du planétaire, mais les relie dans le souffle obstiné de la vie qui cherche, malgré tout, à faire demeure.

Les invités et invitées

Michel Lussault, géographe | Corinne Morel Darleux, autrice | Bénédicte Savoy, historienne de l’art | Tanguy Viel, auteur | Anne-Laure Amilhat-Szary, géographe | Marielle Hubert, autrice | Mohamed El Kathib, metteur en scène | Pauline Peyrade, autrice | …

La liste complète sera dévoilée très bientôt.

En parallèle de la manifestation, vous retrouverez plusieurs points forts

– la librairie du banquet déployée dans le cellier de l’abbaye par l’équipe de la librairie Ombres Blanches de Toulouse et met en l’accent sur les ouvrages ouvrages récents des invités des lectures, rencontres et conférences.

– la libriarie Les Arts de Lire la librairie adapte son offre en complémentarité avec la librairie du Banquet. Cette année, la sélection bibliographique empruntera les chemins sinueux des circulations veineuses et des terminaisons nerveuses, explorant ainsi à la manière de rhizomes la complexité foisonnante des corps vivants et accompagnant le cheminement du regard et de la pensée.

– le journal des arts de lire Disponible en version nume´rique, le Journal des arts de lire est le quotidien du Banquet du livre d’été. Il pre´sente le programme du jour qu’il prolonge par des entretiens, chroniques, clins d’œil, feuilletons et autres regards croisés sur l’actualité du Banquet.

– le restaurant du banquet Thibaut Olivier, avec son équipe du Melting Pot, revient cette année au Banquet restaurer les invités et le public. Produits frais et locaux, cuisine de saison et méditerranéenne, avec option végétarienne.

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4 Rive Gauche Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 43 15 99 contact@lesartsdelire.fr

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English :

The house and the world

The Summer Book Banquet is a week of intellectual, literary and artistic encounters in the medieval abbey and village of Lagrasse, in the Corbières.

Current events increasingly resemble an absurd and cruel tale, where danger, like the wolf in the tale, prowls around our homes and ends up inviting itself in. The house ceases to be a shelter and becomes an exposed part of the world. Catastrophes, wars, conquests, threats to democracy: the sounds of the world infiltrate everyday gestures. The home becomes vulnerable to the tumult of history, and the protective boundary between self and world dissolves.

And yet, in the midst of the ruins, fragile ways of living persist, tenuous forms of resistance to collapse. Thinking about the home is now thinking about the world. After losses and fractures, how can we rebuild? Perhaps by learning to live differently.

From life sciences to the arts, from geography to literature, many disciplines are now questioning our ways of living and the fragility of our environments. How do we live when home and the world have become one? This is the place for reflection, in search of a way of thinking about living that no longer separates the intimate from the planetary, but links them in the obstinate breath of life that seeks, in spite of everything, to make a home.

Guests

Michel Lussault, geographer | Corinne Morel Darleux, author | Bénédicte Savoy, art historian | Tanguy Viel, author | Anne-Laure Amilhat-Szary, geographer | Marielle Hubert, author | Mohamed El Kathib, director | Pauline Peyrade, author | …

The full list will be announced shortly.

Alongside the event, you’ll find several highlights:

– the banquet bookshop: set up in the abbey cellar by the team from Toulouse’s Ombres Blanches bookshop, with a focus on recent works by guests at readings, meetings and conferences.

– les Arts de Lire bookshop: the bookshop adapts its offer to complement the Banquet bookshop. This year, the selection of books will follow the sinuous paths of venous circulation and nerve endings, exploring the teeming complexity of living bodies like rhizomes, and accompanying the progress of the eye and the mind.

– le journal des arts de lire: Available in digital version, the Journal des arts de lire is the daily newspaper of the Banquet du livre d’été. It presents the day?s program, followed by interviews, chronicles, winks, features and other insights into current events at the Banquet.

– the banquet restaurant: Thibaut Olivier, with his team from Melting Pot, returns to Le Banquet this year to serve guests and audience alike. Fresh local produce, seasonal and Mediterranean cuisine, with a vegetarian option.

L’événement BANQUET DU LIVRE D’ÉTÉ Lagrasse a été mis à jour le 2026-04-28 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois