Lagrasse

TRAIL DE L’ABBAYE DE LAGRASSE 2026

Lagrasse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:15:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

A chacun selon ses besoins dit Saint Augustin dans sa Règle. Qui que vous soyez, vous trouverez une course adaptée à votre condition physique

– Charlemagne 15km

– Grandes Corbières 9km

– Petites Corbières 5km

– Parcours spécial de 3km pour les 12-15 ans.

– Parcours découverte 500m pour les enfants.

– Marche nordique de 9 km pour tous les autres.

Un repas ouvert à tous sera proposé dans la cour d’Honneur de l’Abbaye, avec la remise des lots et la tombola.

Les participants devront présenter une licence sportive (FFA) ou un PPS, les mineurs devront présenter une autorisation parentale daté du jour de la course également.

Les dossard doivent être récupérés au plus tard avant 17h.

Départ place de la Halle, arrivée dans la cours d’honneur de l’Abbaye 6 rive gauche à Lagrasse.

Au profit des pompiers de Lagrasse.

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Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 6 63 22 41 94 traildelabbayedelagrasse@gmail.com

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English :

To each according to his needs says Saint Augustine in his Rule. Whoever you are, you’ll find a race to suit your physical condition:

– Charlemagne: 15km

– Grandes Corbières: 9km

– Petites Corbières: 5km

– Special 3km course for 12-15 year-olds.

– 500m discovery trail for children.

– Nordic walking 9km for all others.

A meal open to all will be served in the Abbey’s Cour d’Honneur, with prize-giving and tombola.

Participants must present a sports license (FFA) or a PPS, and minors must present a parental authorization dated race day.

Race numbers must be collected by 5 p.m. at the latest.

Start at Place de la Halle, finish in the main courtyard of the Abbaye 6 rive gauche in Lagrasse.

In aid of the Lagrasse fire department.

L’événement TRAIL DE L’ABBAYE DE LAGRASSE 2026 Lagrasse a été mis à jour le 2026-04-27 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois