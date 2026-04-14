Vinaigrerie Codina, Vinaigrerie Cyril Codina, Lagrasse

Vinaigrerie Codina 5 – 7 juin Vinaigrerie Cyril Codina Aude

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Cyril Codina est un vigneron audois indépendant qui s’est lancé dans la fabrication artisanale de vinaigres il y a une quinzaine d’années. Ses vignes sont situées sur la commune de Ferrals-les-Corbières, en plein terroir Corbières-Boutenac, le cru haut de gamme de l’appellation Corbières.

Fondateur entre 2006 et 2009 du « Musée 1900 » dédié à différents aspects de la vie quotidienne à Lagrasse et à la viticulture à la Belle Epoque. Cyril Codina ouvre en 2021, la « Cour des Saveurs » est créée, regroupant le restaurant, deux boutiques de producteurs locaux et intégrant la Vinaigrerie, le lieu de production de tous les délices concoctés par Cyril, que nous vous proposons de visiter.

L’atelier travaille avec des producteurs locaux et régionaux qui lui fournissent en grande partie les produits qu’il utilisera pour l’aromatisation de ses vinaigres, balsamiques et huiles d’olive

Vinaigrerie Cyril Codina 11 boulevard de la Promenade 11220 Lagrasse Lagrasse 11220 Aude Occitanie

Visite de la Cour des Saveurs : production artisanale et boutiques de produits locaux

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