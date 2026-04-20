FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES Lagrasse
FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES Lagrasse samedi 18 juillet 2026.
Lagrasse
FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES
Lagrasse Aude
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Supplément
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 01:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Abracadagrasses revient pour une nouvelle édition !
Cette année encore, de nombreuses représentations seront programmées entre cirque, danse, musiques actuelles et art de la rue !
Au programme
Concert de Seun Kuti & Egypte 80 Omagea Nebula
Un festival OFF aura également lieu en parallèle !
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Lagrasse 11220 Aude Occitanie artkissonn@gmail.com
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English :
Abracadagrasses is back for another edition!
Once again this year, we’ll be staging a wide range of performances, including circus, dance, contemporary music and street art!
On the program:
Concert by Seun Kuti & Egypte 80 Omagea Nebula
An OFF festival will also take place in parallel!
L’événement FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES Lagrasse a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois
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