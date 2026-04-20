Lagrasse

FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES

Lagrasse Aude

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Supplément

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 14:00:00

fin : 2026-07-19 01:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Abracadagrasses revient pour une nouvelle édition !

Cette année encore, de nombreuses représentations seront programmées entre cirque, danse, musiques actuelles et art de la rue !

Au programme

Guinguette arkissonn’

Cirque

Guninguette et buvette

Concert de Macca Dread & Zion Irie

Un festival OFF aura également lieu en parallèle !

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Lagrasse 11220 Aude Occitanie artkissonn@gmail.com

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English :

Abracadagrasses is back for another edition!

Once again this year, we’ll be staging a wide range of performances, including circus, dance, contemporary music and street art!

On the program:

Guinguette arkissonn’

Circus

Guninguette and refreshment bar

Concert by Macca Dread & Zion Irie

An OFF festival will also take place at the same time!

L’événement FESTIVAL DES ABRACADAGRASSES Lagrasse a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois