samedi 25 juillet 2026 · Salle des 2 Joseph, sallle des marronniers, Mairie, église · Bagnols

Informations pratiques

Bagnols

Festival des aquarellistes de Bagnols

Salle des 2 Joseph, sallle des marronniers, Mairie, église Centre du village Bagnols Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26

Festival des aquarellistes de Bagnols. 78 peintres exposant aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Plus de 1000 aquarelles à découvrir. Une journée inoubliable ouverte gratuitement au public.

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Salle des 2 Joseph, sallle des marronniers, Mairie, église Centre du village Bagnols 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 91 72 17 aml.bagnols@gmail.com

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English :

Bagnols Watercolor Festival. 78 artists exhibiting both indoors and outdoors. Over 1,000 watercolors to discover. An unforgettable day open to the public free of charge.

L’événement Festival des aquarellistes de Bagnols Bagnols a été mis à jour le 2026-07-07 par Beaujolais Tourisme