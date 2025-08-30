Bagnols

Festival des aquarellistes de Bagnols

Centre du village Bagnols Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-27 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Bagnols, très beau village en pierres dorées, organise les 26 et 27 juillet 2025 de 10h à 19h son 27ème festival des aquarellistes. (Parking gratuit). Ouvert gratuitement au public.

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Centre du village Bagnols 69620 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 91 72 17 aml.bagnols@gmail.com

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English :

On July 26 and 27, 2025, from 10am to 7pm, Bagnols, a beautiful village of golden stones, organizes its 27th watercolorists’ festival. (Free parking). Open to the public free of charge.

L’événement Festival des aquarellistes de Bagnols Bagnols a été mis à jour le 2025-08-30 par Beaujolais Tourisme