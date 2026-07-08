Festival des Artisans d’Art et du modèle réduit Lizio
dimanche 9 août 2026 · Lizio
Informations pratiques
Lizio
Festival des Artisans d’Art et du modèle réduit
Bourg Lizio Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:30:00
fin : 2026-08-09 19:30:00
Date(s) :
2026-08-09
Près de 160 exposants d’artisanat d’art et du modèle réduit seront présents.
Programme 2026
Toute la journée
– Démonstration de sculpture à la tronçonneuse par Nicolas Dorange (champion de France 2025)
– Démonstration de poterie médiévale (tour à bâton) par Michel Chantepie
– Démonstration du travail de cerclier
– Démonstration de modèles réduits de bateaux sur l’eau
– Atelier de maquillage (GRATUIT) pour enfants
Expositions de
– Vélos anciens et défilé costumé (20 participants)
– Costumes bretons (plus de 50 costumes), collection présentée par Gilles David
– Meccano
Animations folkloriques
– bagad Aùel Douar du Pays de Malestroit
– cercle celtique Brug Ar Menez De Spézet
– cercle celtique Fistouled Lann Ester de Lanester
– groupe de rock celtique breton Digresk
À partir de 21h30, fest-noz gratuit avec les groupes
duo David & Huguel,
Kergallo
Koskerien
Midi et soir repas campagnard sous chapiteaux
Entrée 5 euros, gratuit pour les de 16 ans
Attention: pas de distributeur de billets sur place. .
Bourg Lizio 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 92 67
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English :
L’événement Festival des Artisans d’Art et du modèle réduit Lizio a été mis à jour le 2026-07-08 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande