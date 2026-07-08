Informations pratiques

Lizio

Festival des Artisans d’Art et du modèle réduit

Bourg Lizio Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:30:00

fin : 2026-08-09 19:30:00

Date(s) :

2026-08-09

Près de 160 exposants d’artisanat d’art et du modèle réduit seront présents.

Programme 2026

Toute la journée

– Démonstration de sculpture à la tronçonneuse par Nicolas Dorange (champion de France 2025)

– Démonstration de poterie médiévale (tour à bâton) par Michel Chantepie

– Démonstration du travail de cerclier

– Démonstration de modèles réduits de bateaux sur l’eau

– Atelier de maquillage (GRATUIT) pour enfants

Expositions de

– Vélos anciens et défilé costumé (20 participants)

– Costumes bretons (plus de 50 costumes), collection présentée par Gilles David

– Meccano

Animations folkloriques

– bagad Aùel Douar du Pays de Malestroit

– cercle celtique Brug Ar Menez De Spézet

– cercle celtique Fistouled Lann Ester de Lanester

– groupe de rock celtique breton Digresk

À partir de 21h30, fest-noz gratuit avec les groupes

duo David & Huguel,

Kergallo

Koskerien

Midi et soir repas campagnard sous chapiteaux

Entrée 5 euros, gratuit pour les de 16 ans

Attention: pas de distributeur de billets sur place. .

Bourg Lizio 56460 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 92 67

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English :

L’événement Festival des Artisans d’Art et du modèle réduit Lizio a été mis à jour le 2026-07-08 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande