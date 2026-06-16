Festival des Arts de la rue Ham
Festival des Arts de la rue Ham samedi 4 juillet 2026.
Ham
Festival des Arts de la rue
Ham Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La ville de Ham vous propose le Festival des Arts de la rue avec de l’animations, des spectacles et des déambulations à partir de 15h30, avec la buvette et restauration sur place.
Au programme de 15h30 à 20h30
-> Jeux traditionnels
-> Le karaoké mobile
->Le Petit marché du bonheur
-> Le critérium des A
-> Les Fou du Guidon
-> Les Femmesküche
Ainsi que des spectacles
-> 20h30 Mon petit paradis
-> 21h45 Jeffy et Emmy stars
-> 22h30 De feu et de lumières
La ville de Ham vous propose le Festival des Arts de la rue avec de l’animations, des spectacles et des déambulations à partir de 15h30, avec la buvette et restauration sur place.
Au programme de 15h30 à 20h30
-> Jeux traditionnels
-> Le karaoké mobile
->Le Petit marché du bonheur
-> Le critérium des A
-> Les Fou du Guidon
-> Les Femmesküche
Ainsi que des spectacles
-> 20h30 Mon petit paradis
-> 21h45 Jeffy et Emmy stars
-> 22h30 De feu et de lumières .
Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 23 81 00 00
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English :
The city of Ham invites you to the Street Arts Festival, featuring entertainment, performances, and street performances starting at 3:30 p.m., with refreshments and food available on site.
On the program from 3:30 p.m. to 8:30 p.m.:
-> Traditional games
-> The mobile karaoke
-> The Little Market of Happiness
-> The A Criterium
-> Les Fou du Guidon
-> Les Femmesk%FCche
As well as performances:
-> 8:30 PM Mon petit paradis
-> 9:45 PM Jeffy and Emmy Stars
-> 10:30 PM De feu et de lumi%E8res
L’événement Festival des Arts de la rue Ham a été mis à jour le 2026-06-16 par OT HAUTE SOMME PERONNE