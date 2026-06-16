Ham

Festival des Arts de la rue

Ham Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La ville de Ham vous propose le Festival des Arts de la rue avec de l’animations, des spectacles et des déambulations à partir de 15h30, avec la buvette et restauration sur place.

Au programme de 15h30 à 20h30

-> Jeux traditionnels

-> Le karaoké mobile

->Le Petit marché du bonheur

-> Le critérium des A

-> Les Fou du Guidon

-> Les Femmesküche

Ainsi que des spectacles

-> 20h30 Mon petit paradis

-> 21h45 Jeffy et Emmy stars

-> 22h30 De feu et de lumières

La ville de Ham vous propose le Festival des Arts de la rue avec de l’animations, des spectacles et des déambulations à partir de 15h30, avec la buvette et restauration sur place.

Au programme de 15h30 à 20h30

-> Jeux traditionnels

-> Le karaoké mobile

->Le Petit marché du bonheur

-> Le critérium des A

-> Les Fou du Guidon

-> Les Femmesküche

Ainsi que des spectacles

-> 20h30 Mon petit paradis

-> 21h45 Jeffy et Emmy stars

-> 22h30 De feu et de lumières .

Ham 80400 Somme Hauts-de-France +33 3 23 81 00 00

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English :

The city of Ham invites you to the Street Arts Festival, featuring entertainment, performances, and street performances starting at 3:30 p.m., with refreshments and food available on site.

On the program from 3:30 p.m. to 8:30 p.m.:

-> Traditional games

-> The mobile karaoke

-> The Little Market of Happiness

-> The A Criterium

-> Les Fou du Guidon

-> Les Femmesk%FCche

As well as performances:

-> 8:30 PM Mon petit paradis

-> 9:45 PM Jeffy and Emmy Stars

-> 10:30 PM De feu et de lumi%E8res

L’événement Festival des Arts de la rue Ham a été mis à jour le 2026-06-16 par OT HAUTE SOMME PERONNE