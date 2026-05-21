Festival des Bandas Saint-Astier
Festival des Bandas Saint-Astier samedi 25 juillet 2026.
Saint-Astier
Festival des Bandas
Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Les musiciens déambulent dans le centre-ville avec leurs instruments de cuivre, de percussions et autres au rythme de mélodies enjouées et entraînantes. Des majorettes et 10 groupes de bandas se succèdent sur les podiums dans une ambiance conviviale et joyeuse !
Fêt’Astier 06 85 80 69 29
Dès 20h venez vibrer au rythme des fanfares de rues lors de la Nuit des Bandas !
Les musiciens déambulent dans le centre-ville avec leurs instruments de cuivre, de percussions et autres au rythme de mélodies enjouées et entraînantes. Des majorettes et 10 groupes de bandas se succèdent sur les podiums dans une ambiance conviviale et joyeuse !
Restauration et buvette sur place.
Fêt’Astier 06 85 80 69 29 .
Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 80 69 29
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English : Festival des Bandas
Come and vibrate to the rhythm of the street bands during the Nuit des Bandas!
Musicians stroll through the city center with their brass, percussion and other instruments to the rhythm of lively, upbeat melodies.
L’événement Festival des Bandas Saint-Astier a été mis à jour le 2026-05-21 par Vallée de l’Isle en Périgord
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