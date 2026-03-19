Festival des Bars Bars Rue de la Mairie Moiremont
Festival des Bars Bars Rue de la Mairie Moiremont samedi 16 mai 2026.
Festival des Bars Bars
Rue de la Mairie Rucher Ecole Moiremont Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16 23:59:00
Date(s) :
2026-05-16
Tout public
Concert avec Jump With The Devil, qui est un tribute band entièrement dédié à l’énergie brute et festive du mythe Van Halen période David Lee Roth. .
Rue de la Mairie Rucher Ecole Moiremont 51800 Marne Grand Est +33 6 08 55 18 58
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English : Festival des Bars Bars
L’événement Festival des Bars Bars Moiremont a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne