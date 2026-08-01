Festival des battages et des vieux métiers Site de l’Orée du Bois Plumaugat
dimanche 23 août 2026 · Site de l'Orée du Bois · Plumaugat
Informations pratiques
Plumaugat
Festival des battages et des vieux métiers
Site de l’Orée du Bois Route de Broons Plumaugat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23 23:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Thème la traction animale
Programme
10h30 Messe en plein air
Présentation et démonstration d’engins agricoles
12h Restauration
14h Défilé en tenues d’époque et métiers d’autrefois
15h Battages
18h30 Ragoût
21h Bal champêtre
Animation musicale et jeux pour enfants .
Site de l’Orée du Bois Route de Broons Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 12 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Festival des battages et des vieux métiers Plumaugat a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
À voir aussi à Plumaugat (Côtes-d'Armor)
- Forum des associations Site de l’Orée du Bois Plumaugat 19 septembre 2026