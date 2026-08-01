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AGENDA · Plumaugat

Festival des battages et des vieux métiers Site de l’Orée du Bois Plumaugat

dimanche 23 août 2026 · Site de l'Orée du Bois · Plumaugat

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Site de l'Orée du Bois
Adresse
Route de Broons
Ville
22250 Plumaugat
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plumaugat

Festival des battages et des vieux métiers

Site de l’Orée du Bois Route de Broons Plumaugat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:30:00
fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Thème la traction animale

Programme
10h30 Messe en plein air
Présentation et démonstration d’engins agricoles
12h Restauration
14h Défilé en tenues d’époque et métiers d’autrefois
15h Battages
18h30 Ragoût
21h Bal champêtre

Animation musicale et jeux pour enfants   .

Site de l’Orée du Bois Route de Broons Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 12 31 

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English :

L’événement Festival des battages et des vieux métiers Plumaugat a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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