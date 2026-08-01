Festival des battages et des vieux métiers Site de l’Orée du Bois Plumaugat

dimanche 23 août 2026 · Site de l'Orée du Bois · Plumaugat

Informations pratiques

Plumaugat

Festival des battages et des vieux métiers

Site de l’Orée du Bois Route de Broons Plumaugat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:30:00

fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Thème la traction animale

Programme

10h30 Messe en plein air

Présentation et démonstration d’engins agricoles

12h Restauration

14h Défilé en tenues d’époque et métiers d’autrefois

15h Battages

18h30 Ragoût

21h Bal champêtre

Animation musicale et jeux pour enfants .

Site de l’Orée du Bois Route de Broons Plumaugat 22250 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 12 31

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English :

L’événement Festival des battages et des vieux métiers Plumaugat a été mis à jour le 2026-08-06 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme