Festival des Cafés de Lalobbe Lalobbe

Festival des Cafés de Lalobbe

Le Saint Nicolas Lalobbe Ardennes

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Rendez-vous au Saint-Nicolas à Lalobbe pour le Festival des Cafés. Au programme une soirée conviviale et festive animée par le groupe KIPENSKA , qui promet une ambiance musicale inoubliable. Entrée libre.Possibilité de repas sur réservation au 03 24 54 60 74 . Ne manquez pas ce rendez-vous sous le signe de la bonne humeur et de la musique !

Le Saint Nicolas Lalobbe 08460 Ardennes Grand Est +33 3 24 54 60 74 accueiloacp@gmail.com

English :

Join us at the Saint-Nicolas in Lalobbe for the Festival des Cafés. On the program: a convivial and festive evening with the band KIPENSKA, who promise an unforgettable musical atmosphere. Free admission, with meals available on reservation by calling 03 24 54 60 74. Don’t miss this musical event!

