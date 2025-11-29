Festival des Cafés de Rocquigny Café le Saint-Christophe Rocquigny

Festival des Cafés de Rocquigny

Café le Saint-Christophe 28 Pl. Jean Mermoz Rocquigny Ardennes

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

2026-06-13

Rendez-vous au Café Saint-Christophe à Rocquigny pour le Festival des Cafés. Au programme une soirée conviviale et festive animée par le groupe ROCK EN VRAC , qui promet une ambiance musicale inoubliable. Entrée libre.Possibilité de repas sur réservation au 03 24 72 84 57 . Ne manquez pas ce rendez-vous sous le signe de la bonne humeur et de la musique !

Café le Saint-Christophe 28 Pl. Jean Mermoz Rocquigny 08220 Ardennes Grand Est +33 3 24 72 84 57 accueiloacp@gmail.com

Join us at the Café Saint-Christophe in Rocquigny for the Festival des Cafés. On the program: a convivial, festive evening with the group ROCK EN VRAC, promising an unforgettable musical atmosphere. Free admission, with meals available on reservation by calling 03 24 72 84 57. Don’t miss this musical event!

