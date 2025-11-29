Festival des Cafés de Sery La Taverne Sery

Festival des Cafés de Sery

Rendez-vous à La Taverne de Sery pour le Festival des Cafés. Au programme une soirée conviviale et festive animée par le groupe JAMIE AND CO , qui promet une ambiance musicale inoubliable. Entrée libre.Possibilité de repas sur réservation au 06 43 06 58 23 . Ne manquez pas ce rendez-vous sous le signe de la bonne humeur et de la musique !

La Taverne 6 Rue Place Sery 08270 Ardennes Grand Est +33 6 43 06 58 23 accueiloacp@gmail.com

English :

Join us at La Taverne de Sery for the Festival des Cafés. On the program: a convivial, festive evening hosted by the group JAMIE AND CO, who promise an unforgettable musical atmosphere. Free admission, with meals available on reservation by calling 06 43 06 58 23. Don’t miss this musical event!

