Festival des Cafés du Val de Vence Launois-sur-Vence

Festival des Cafés du Val de Vence

Le Val de Vence Launois-sur-Vence Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Rendez-vous au Restaurant Le Val de Vence à Launois sur Vence pour la reprise du Festival des Cafés. Au programme une soirée conviviale et festive animée par le groupe SMOKING KILLS , qui promet une ambiance musicale inoubliable. Entrée libre.Possibilité de repas sur réservation au 03 24 35 02 93 . Ne manquez pas ce rendez-vous sous le signe de la bonne humeur et de la musique !

Le Val de Vence Launois-sur-Vence 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 35 02 93 accueiloacp@gmail.com

English :

Join us at Restaurant Le Val de Vence in Launois sur Vence for the second edition of the Festival des Cafés. On the program: a convivial, festive evening hosted by the band SMOKING KILLS, who promise an unforgettable musical atmosphere. Free admission, with meals available on reservation by calling 03 24 35 02 93. Don’t miss this musical event!

German :

Treffen Sie sich im Restaurant Le Val de Vence in Launois sur Vence, um das Festival des Cafés fortzusetzen. Auf dem Programm steht ein geselliger und festlicher Abend, der von der Gruppe SMOKING KILLS , die eine unvergessliche musikalische Atmosphäre verspricht, gestaltet wird. Der Eintritt ist frei, Mahlzeiten können unter der Nummer 03 24 35 02 93 reserviert werden. Verpassen Sie nicht diesen Termin im Zeichen der guten Laune und der Musik!

Italiano :

Unitevi a noi al Ristorante Le Val de Vence di Launois sur Vence per la seconda edizione del Festival des Cafés. In programma: una serata conviviale e festosa, presentata dal gruppo SMOKING KILLS, che promette un’atmosfera musicale indimenticabile. L’ingresso è gratuito e i pasti possono essere prenotati chiamando il numero 03 24 35 02 93. Non perdetevi il divertimento e la musica!

Espanol :

Únase a nosotros en el restaurante Le Val de Vence, en Launois sur Vence, con motivo de la segunda edición del Festival des Cafés. El programa incluye una velada agradable y festiva a cargo del grupo SMOKING KILLS, que promete un ambiente musical inolvidable. La entrada es gratuita y las comidas pueden reservarse en el teléfono 03 24 35 02 93. No se pierda la diversión y la música

L’événement Festival des Cafés du Val de Vence Launois-sur-Vence a été mis à jour le 2025-11-25 par Ardennes Tourisme