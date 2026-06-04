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FESTIVAL DES CHEMINS DU RAZÈS VOIE VERTE 2026 Belvèze-du-Razès

FESTIVAL DES CHEMINS DU RAZÈS VOIE VERTE 2026 Belvèze-du-Razès

FESTIVAL DES CHEMINS DU RAZÈS VOIE VERTE 2026 Belvèze-du-Razès samedi 4 juillet 2026.

Ville : 11240 Belvèze-du-Razès

Département : Aude

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Belvèze-du-Razès

FESTIVAL DES CHEMINS DU RAZÈS VOIE VERTE 2026

Belvèze-du-Razès Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Circuits cyclo-pédestres artistiques en limouxin .
Parcours vélos (route, VTC ou VTT).
Belvèze-du-Razès (Kiosque voie verte) départ vers Cailhavel: 9h00
Cailhavel spectacles à 10h20 Parcours vélo (route, VTC ou VTT) 2 circuits vers Cailhau
Cailhau spectacles à 11h40
Parcours vélo (route, VTC ou VTT) vers Belvèze-du-Razès
Belvèze-du-Razès pique-nique à 13h , spectacles à 14h.
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Belvèze-du-Razès 11240 Aude Occitanie +33 6 60 48 29 84 

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English :

Artistic cyclo-pedestrian circuits in the Limoux region.
Bike routes (road, mountain bike or VTC).
Belvèze-du-Razès (Kiosque voie verte) departure for Cailhavel: 9:00 am
Cailhavel shows at 10:20 a.m. Cycling route (road, mountain bike or VTC) 2 circuits to Cailhau
Cailhau shows at 11:40 am
Cycle route (road, mountain bike or VTC) to Belvèze-du-Razès
Belvèze-du-Razès: picnic at 1pm, shows at 2pm.

L’événement FESTIVAL DES CHEMINS DU RAZÈS VOIE VERTE 2026 Belvèze-du-Razès a été mis à jour le 2026-06-04 par

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