Brugairolles

FESTIVAL DES CHEMINS DU RAZÈS VOIE VERTE 2026

Brugairolles Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Circuits cyclo-pédestres artistiques en limouxin

Circuits pédestres

Brugairolles spectacles à 10h00

Brugairolles vers Cambieure

Cambieure pique-nique à 12h00 , spectacles à 14h

15h15 Retour vers Brugairolles accompagné à 15h15

Visite du village pot de clôture.

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Brugairolles 11300 Aude Occitanie +33 6 60 48 29 84

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English :

Artistic cycling and walking routes in the Limoux region

Walking tours

Brugairolles shows at 10:00 am

Brugairolles to Cambieure

Cambieure picnic at 12h00 , shows at 14h

3:15pm: Return to Brugairolles accompanied at 3:15pm

Visit of the village closing drink.

L’événement FESTIVAL DES CHEMINS DU RAZÈS VOIE VERTE 2026 Brugairolles a été mis à jour le 2026-06-04 par