FESTIVAL DES CHEMINS DU RAZÈS VOIE VERTE 2026 Brugairolles
FESTIVAL DES CHEMINS DU RAZÈS VOIE VERTE 2026 Brugairolles dimanche 5 juillet 2026.
Brugairolles
FESTIVAL DES CHEMINS DU RAZÈS VOIE VERTE 2026
Brugairolles Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Circuits cyclo-pédestres artistiques en limouxin
Circuits pédestres
Brugairolles spectacles à 10h00
Brugairolles vers Cambieure
Cambieure pique-nique à 12h00 , spectacles à 14h
15h15 Retour vers Brugairolles accompagné à 15h15
Visite du village pot de clôture.
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Brugairolles 11300 Aude Occitanie +33 6 60 48 29 84
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English :
Artistic cycling and walking routes in the Limoux region
Walking tours
Brugairolles shows at 10:00 am
Brugairolles to Cambieure
Cambieure picnic at 12h00 , shows at 14h
3:15pm: Return to Brugairolles accompanied at 3:15pm
Visit of the village closing drink.
L’événement FESTIVAL DES CHEMINS DU RAZÈS VOIE VERTE 2026 Brugairolles a été mis à jour le 2026-06-04 par
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