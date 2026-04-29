Brugairolles

GAYDA FOLIES

Chemin de Moscou Brugairolles Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Pour la deuxième édition, le Domaine Gayda vous invite à vivre une soirée exceptionnelle Gayda Folies.

L’an dernier, l’événement a été un véritable succès un public au rendez-vous, des retours très positifs et une ambiance exceptionnelle du début à la fin.

Portée par cette énergie et cet enthousiasme, cette nouvelle édition s’annonce encore plus intense, festive et mémorable. Préparez-vous à vivre un moment unique

Au programme

Foodtrucks Douceurs D’Or Spécialité Libanaise, Chef Paul’s Fish and Chips, Viet Nhi Spécialité Vietnamienne, Dom’s Pizza, Côté Resto Tapas & Burger

Musiques Live & DJ Set & Bars à vins

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Chemin de Moscou Brugairolles 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 64 14

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English :

For the second year running, Domaine Gayda invites you to experience an exceptional evening: Gayda Folies.

Last year?s event was a resounding success, with an enthusiastic audience, positive feedback and an exceptional atmosphere from start to finish.

Buoyed by this energy and enthusiasm, this new edition promises to be even more intense, festive and memorable. Get ready for a unique experience

On the program:

Foodtrucks: Douceurs D?Or Lebanese Specialty, Chef Paul?s Fish and Chips, Viet Nhi Vietnamese Specialty, Dom?s Pizza, Côté Resto Tapas & Burger

Live Music & DJ Sets & Wine Bars

L’événement GAYDA FOLIES Brugairolles a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin