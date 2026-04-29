GAYDA FOLIES Brugairolles
GAYDA FOLIES Brugairolles samedi 4 juillet 2026.
Brugairolles
GAYDA FOLIES
Chemin de Moscou Brugairolles Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Pour la deuxième édition, le Domaine Gayda vous invite à vivre une soirée exceptionnelle Gayda Folies.
L’an dernier, l’événement a été un véritable succès un public au rendez-vous, des retours très positifs et une ambiance exceptionnelle du début à la fin.
Portée par cette énergie et cet enthousiasme, cette nouvelle édition s’annonce encore plus intense, festive et mémorable. Préparez-vous à vivre un moment unique
Au programme
Foodtrucks Douceurs D’Or Spécialité Libanaise, Chef Paul’s Fish and Chips, Viet Nhi Spécialité Vietnamienne, Dom’s Pizza, Côté Resto Tapas & Burger
Musiques Live & DJ Set & Bars à vins
.
Chemin de Moscou Brugairolles 11300 Aude Occitanie +33 4 68 31 64 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the second year running, Domaine Gayda invites you to experience an exceptional evening: Gayda Folies.
Last year?s event was a resounding success, with an enthusiastic audience, positive feedback and an exceptional atmosphere from start to finish.
Buoyed by this energy and enthusiasm, this new edition promises to be even more intense, festive and memorable. Get ready for a unique experience
On the program:
Foodtrucks: Douceurs D?Or Lebanese Specialty, Chef Paul?s Fish and Chips, Viet Nhi Vietnamese Specialty, Dom?s Pizza, Côté Resto Tapas & Burger
Live Music & DJ Sets & Wine Bars
L’événement GAYDA FOLIES Brugairolles a été mis à jour le 2026-04-29 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin