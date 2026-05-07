Festival des Concerts de Vollore Djamal B, chant & guitare solo et son Quintet Jazz Swing Salle Fernand Bernard Chabreloche

Chabreloche

Festival des Concerts de Vollore Djamal B, chant & guitare solo et son Quintet Jazz Swing

Salle Fernand Bernard Place du groupe scolaire Chabreloche Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

*Tarif réduit RSA, demandeur d’emploi, moins de 26 ans, adhérents MGEN-avantage, PMR Gratuit pour les moins de 18 ans Abonnements à partir de 3 concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Dans le cadre du 49ème Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 lieux Plus de 75 artistes invités), nous serons très heureux d’accueillir DJAMAL B & son quintet pour une soirée jazz ou la voix se même au swing des guitares manouches !

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Salle Fernand Bernard Place du groupe scolaire Chabreloche 63250 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65

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English :

As part of the 49th Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 venues more than 75 guest artists), we are delighted to welcome DJAMAL B & his quintet for an evening of jazz, where vocals meet the swing of gypsy guitars!

L’événement Festival des Concerts de Vollore Djamal B, chant & guitare solo et son Quintet Jazz Swing Chabreloche a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez