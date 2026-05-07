Festival des concerts de Vollore Elodie SOULARD & Anastasia CALMUS Place de l’église Viscomtat

Viscomtat

Festival des concerts de Vollore Elodie SOULARD & Anastasia CALMUS

Place de l’église Eglise Viscomtat Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

*Tarif réduit RSA, demandeur d’emploi, moins de 26 ans, adhérents MGEN-avantage, PMR Gratuit pour les moins de 18 ans Abonnements à partir de 3 concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Dans le cadre du 49ème Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 lieux Plus de 75 artistes invités cet été !), le piano et l’accordéon, un mariage surprenant par la richesse des timbres qui s’enlacent et pour une redécouverte du répertoire !

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Place de l’église Eglise Viscomtat 63250 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65

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English :

As part of the 49th Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 venues over 75 guest artists this summer!), piano and accordion, a surprising marriage of rich timbres and a rediscovery of the repertoire!

L’événement Festival des concerts de Vollore Elodie SOULARD & Anastasia CALMUS Viscomtat a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez