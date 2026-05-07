Festival des Concerts de Vollore Ensemble Théodora Musique Baroque Place de l’église Palladuc

Palladuc

Festival des Concerts de Vollore Ensemble Théodora Musique Baroque

Place de l’église Eglise Palladuc Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

*Tarif réduit RSA, demandeur d’emploi, moins de 26 ans, adhérents MGEN-avantage, PMR Gratuit pour les moins de 18 ans Abonnements à partir de 3 concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:30:00

fin : 2026-07-07 22:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Dans le cadre du 49ème Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 lieux Plus de 75 artistes invités !), l’Ensemble THEORORA propose une soirée baroque à l’heure anglaise. Un délicieux mélange de musiques savantes et d’airs de danses populaires.

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Place de l’église Eglise Palladuc 63550 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65

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English :

As part of the 49th Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 venues over 75 guest artists!), Ensemble THEORORA presents an English-style Baroque evening. A delicious blend of learned music and popular dance tunes.

L’événement Festival des Concerts de Vollore Ensemble Théodora Musique Baroque Palladuc a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez