Festival des Concerts de Vollore Jeune Choeur d’Auvergne & Ensemble Ariès Andalucia Mistica Musique Ancienne Place de l’église Saint-Rémy-sur-Durolle

Saint-Rémy-sur-Durolle

Festival des Concerts de Vollore Jeune Choeur d’Auvergne & Ensemble Ariès Andalucia Mistica Musique Ancienne

Place de l’église Eglise Saint-Rémy-sur-Durolle Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

*Tarif réduit RSA, demandeur d’emploi, moins de 26 ans, adhérents MGEN-avantage, PMR Gratuit pour les moins de 18 ans Abonnements à partir de 3 concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 22:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre du 49ème Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 lieux Plus de 75 artistes invités) le Jeune Chœur d’Auvergne & l’ensemble Aries se réunissent pour une soirée d’ouverture autour des chants espagnoles a cappella du XVIème siècle.

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Place de l’église Eglise Saint-Rémy-sur-Durolle 63550 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65

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English :

As part of the 49th Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 venues more than 75 guest artists), the Jeune Ch?ur d?Auvergne & the Aries ensemble join forces for an opening evening of 16th-century Spanish a cappella.

L’événement Festival des Concerts de Vollore Jeune Choeur d’Auvergne & Ensemble Ariès Andalucia Mistica Musique Ancienne Saint-Rémy-sur-Durolle a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez