Festival des Concerts de Vollore Laurent Korcia, violon, Julie Sévilla-Fraysse, violoncelle, François Dumont, piano Passions élégiaques Place de l’église Celles-sur-Durolle

Celles-sur-Durolle

Festival des Concerts de Vollore Laurent Korcia, violon, Julie Sévilla-Fraysse, violoncelle, François Dumont, piano Passions élégiaques

Place de l’église Eglise Celles-sur-Durolle Puy-de-Dôme

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Dans le cadre du 49ème Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 lieux Plus de 75 artistes cet été), nous sommes heureux d’accueillir trois des plus grands artistes français réunis ce soir pour un concert au Sommet avec une programme Brahms…

.

Place de l’église Eglise Celles-sur-Durolle 63250 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 49th Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 venues More than 75 artists this summer), we are delighted to welcome three of France?s greatest artists to this evening?s Summit concert, with a program of Brahms…

L’événement Festival des Concerts de Vollore Laurent Korcia, violon, Julie Sévilla-Fraysse, violoncelle, François Dumont, piano Passions élégiaques Celles-sur-Durolle a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez