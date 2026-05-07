Festival des Concerts de Vollore Récital de piano -Jean-Philippe COLLARD pianiste international BACH, RACHMANINOV, RAVEL … Place de l’église Sermentizon

Sermentizon

Festival des Concerts de Vollore Récital de piano -Jean-Philippe COLLARD pianiste international BACH, RACHMANINOV, RAVEL …

Place de l’église Eglise Sermentizon Puy-de-Dôme

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:30:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre du 49ème Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 lieux Plus de 75 artistes invités), Jean-Philippe COLLARD nous fait le plaisir de sa présence, une promesse de vivre une soirée sensible et d’une délicatesse exceptionnelle !

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Place de l’église Eglise Sermentizon 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65

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English :

As part of the 49th Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 venues more than 75 guest artists), Jean-Philippe COLLARD is delighted to be with us, promising us a sensitive evening of exceptional delicacy!

L’événement Festival des Concerts de Vollore Récital de piano -Jean-Philippe COLLARD pianiste international BACH, RACHMANINOV, RAVEL … Sermentizon a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez