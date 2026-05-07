Festival des Concerts de Vollore Slavarmenia Musiques de l’Europe de L’Est Place de l’église Sainte-Agathe

Sainte-Agathe

Festival des Concerts de Vollore Slavarmenia Musiques de l’Europe de L’Est

Place de l’église Eglise Sainte-Agathe Puy-de-Dôme

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:00:00

fin : 2026-07-12 19:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Dans le cadre du 49ème Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 lieux Plus de 75 artistes invités cet été !), des sonorités envoutantes, dépaysantes qui vont nous transporter vers les Pays de l’Est pour une soirée slave et arménienne !

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Place de l’église Eglise Sainte-Agathe 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65

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English :

As part of the 49th Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 venues more than 75 guest artists this summer!), we’ll be transporting you to Eastern Europe for an evening of Slavic and Armenian sounds!

L’événement Festival des Concerts de Vollore Slavarmenia Musiques de l’Europe de L’Est Sainte-Agathe a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez