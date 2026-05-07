Festival des Concerts de Vollore Trio PASCAL avec piano Inspirations Place de l’église Vollore-Montagne

Vollore-Montagne

Festival des Concerts de Vollore Trio PASCAL avec piano Inspirations

Place de l’église Eglise Vollore-Montagne Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif réduit

*Tarif réduit RSA, demandeur d’emploi, moins de 26 ans, adhérents MGEN-avantage, PMR Gratuit pour les moins de 18 ans Abonnements à partir de 3 concerts

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 20:30:00

fin : 2026-07-21 22:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Dans le cadre du 49ème Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 lieux Plus de 75 artistes invités cet été), le TRIO familial PASCAL, un actuel majeur de la scène française, nous proposera de (re)découvrir des oeuvres de RAVEL, DVORAK et de SUK

.

Place de l’église Eglise Vollore-Montagne 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 65 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 49th Festival des Concerts de Vollore (15 concerts 15 venues More than 75 guest artists this summer), the PASCAL FAMILY TRIO, a current major on the French scene, will (re)discover works by RAVEL, DVORAK and SUK

L’événement Festival des Concerts de Vollore Trio PASCAL avec piano Inspirations Vollore-Montagne a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez